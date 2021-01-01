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Мышь DEFENDER Alfa GM-703L, черный, игровая, USB, 7 кнопок, 3200dpi (1/40)
Мышь DEFENDER Alfa GM-703L, черный, игровая, USB, 7 кнопок, 3200dpi (1/40)
В наличии
425
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Салфетки DEFENDER, влажные для поверхностей в тубе 100 шт. (CLN30300) (1/12)
Салфетки DEFENDER, влажные для поверхностей в тубе 100 шт. (CLN30300) (1/12)
В наличии
56
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Мышь Smart Buy 327AG, принт цветы, беспроводная (1/40)
Мышь Smart Buy 327AG, принт цветы, беспроводная (1/40)
В наличии
386
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Мышь беспроводная CBR CM 522 Mint, оптическая, 2,4 ГГц, 800/1200/1600 dpi, 6 кн., технология "бесшум
Мышь беспроводная CBR CM 522 Mint, оптическая, 2,4 ГГц, 800/1200/1600 dpi, 6 кн., технология "бесшум
В наличии
320
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USB 64GB Silicon Power LuxMini 720 персиковый
USB 64GB Silicon Power LuxMini 720 персиковый
В наличии
693
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USB 64GB Qumo Nano чёрный
USB 64GB Qumo Nano чёрный
В наличии
556
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USB 32GB Mirex ARTON зелёный (ecopack)
USB 32GB Mirex ARTON зелёный (ecopack)
В наличии
274
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USB 16GB Silicon Power Ultima U03 чёрный
USB 16GB Silicon Power Ultima U03 чёрный
В наличии
325
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MicroSDXC 256GB Kingston Class 10 Canvas Select Plus A1 (100 Mb/s) без адаптера
MicroSDXC 256GB Kingston Class 10 Canvas Select Plus A1 (100 Mb/s) без адаптера
В наличии
3 034
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USB 64GB Silicon Power LuxMini 720 персиковый
USB 64GB Silicon Power LuxMini 720 персиковый
В наличии
693
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USB 32GB SanDisk Cruzer Blade розовый
USB 32GB SanDisk Cruzer Blade розовый
В наличии
352
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MicroSD 2GB OltraMax + SD адаптер
MicroSD 2GB OltraMax + SD адаптер
В наличии
143
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USB 8GB Smart Buy Crown чёрный COMPACT
USB 8GB Smart Buy Crown чёрный COMPACT
В наличии
211
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Флешки оптом. Почему нужно покупать?
Количество продаж смартфонов и телефонов только растет с каждым годом. И, как следствие, открываются все больше салонов связи, которые предлагают мобильные аксессуары, как в розницу, так и оптом. Если купить флешки оптом и расширить свой ассортимент аксессуаров для телефонов, тем самым можно неплохо заработать тоже, реализуя их.

Флеш-карты в наши дни имеют очень широкое использование в разных сферах.

USB-флешки и Карты памяти – это накопители, с помощью которых можно хранить информацию, переносить и обмениваться данными, выполнять резервное копирование файлов, можно загружать операционные системы и совершать другие полезные функции.
Неоспоримыми преимуществами всех флэш-карт являются: их малый вес; работают бесшумно; универсальные и подходят для современных компьютеров и медиа-проигрывателей; usb-флешки подходят и для телевизоров.
Говоря кратко, в нынешнее время флеш-накопители – это самые распространенные виды носителей данных.

Где можно найти флешки оптом

Покупатели всегда ищут надежного оптового поставщика, у которого можно приобрести флешки оптом недорого.
Сайт «ФЛЕШКИОПТОМ.РФ» - это интернет-магазин, где можно купить флешки оптом с доставкой во все города России.
Все виды носителей информации можно заказать по выгодным ценам на нашем сайте. В каталоге представлены карты памяти и usb-флешки 2Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб, 32Гб, 64Гб, 128Гб, 400Гб, 512Гб, 1TB.

Мы предлагаем вам приобрести оптом только оригинальные накопители. Это позволяет нам предоставлять гарантию до двух лет для наших покупателей, начиная с момента оформления заказа на нашем сайте.

На сайте «ФЛЕШКИОПТОМ.РФ» можно оптом купить товары таких производителей (брендов), как: Transcend, A-Data, Smart Buy, Anyline, Silicon Power, Exployd, SanDisk, Mirex, Qumo, Oltramax, Kingston, Defender, Ritmix, A4Tech, AOPEN, BLAST, Buro, CABLEXPERT, CBR, Crucial, DEFENDER, DIALOG, D-LINK, DOBE, E-BLUE, GEMBIRD, INTRO, Keenetic, Kingmax, Konoos, Logitech, Mercusys, Microsoft, OXION, Patriot, QCYBER, REDRAGON, REXANT, ROBITON, SkyNet, SVEN, TDM, TELECOM, Tenda, TP-LINK, TV-COM, VCOM, XIAOMI, ГАРНИЗОН, КОСМОС, СОЮЗ, ЭРА, CAMELION, DAEWOO, DURACELL, ENERGIZER, GP, KODAK, MAXELL, MINAMOTO, PANASONIC, PowerOne, RAYOVAC, RENATA, SAFT, SAMSUNG, TADIRAN, Toshiba, VARTA, VIDEX.

Аксессуары для компьютеров оптом

Сопутствующая категория для флешек компьютерная периферия оптом так же представлена в нашем ассортименте. Вниманию оптовиков мы рады будем предложить: компьютерные диски, клавиатуры, мыши, коврики, аксессуары для ноутбуков, чистящие средства для экранов, роутеры, маршрутизаторы, усилители, патч-корды, компьютерные и HDMI кабели.

Можно ли заказать аксесссуары оптом с отправкой в другие регионы России

Оформить заказ оптом можно с доставкой до Волгограда, Воронежа, Перми, Красноярска, Уфы, Ростова-на-Дону, Самары, Омска, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы.
USB-флешки, Карты памяти, Аксессуары для компьютеров, Элементы питания (батарейки) и другие товары можно заказать в оптовом интернет-магазине «ФЛЕШКИОПТОМ.РФ» через корзину сайта.
Мы отправляем оптовые заказы каждый день с понедельника по пятницу; наши менеджеры на связи с 09:00 до 18:00.
ОплатаОплатить заказ можно после его сборки. Виды оплат:
наличная и безналичная.ДоставкаОтправляем заказы по всей России через транспортные компании. Доставляем товары по Москве за наш счет.СамовывозПосле сборки заказа Вы можете сами приехать и забрать его по согласованию с менеджером.
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Каталог товаров
Usb-Флешки
Usb-Флешки
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Usb флешки 512Gb
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Usb флешки 256Gb
Карты памяти
Карты памяти
Карты памяти 512Gb
Карты памяти 64Gb
Карты памяти 16Gb
Карты памяти 8Gb
Карты памяти 128Gb
Карты памяти 2Gb
Карты памяти 256Gb
Карты памяти 4Gb
Карты памяти 32Gb
Карты памяти 400Gb
Компьютерные аксессуары
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Каталог товаров
Usb-ФлешкиUsb-Флешки
Usb флешки 2Gb
Все товары
Usb флешки 128Gb
Все товары
Usb флешки 512Gb
Все товары
Usb флешки 4Gb
Все товары
Usb флешки 8Gb
Все товары
Usb флешки 64Gb
Все товары
Usb флешки 1Tb
Все товары
Usb флешки 32Gb
Все товары
Usb флешки 16Gb
Все товары
Usb флешки 256Gb
Все товары
Карты памятиКарты памяти
Карты памяти 512Gb
Все товары
Карты памяти 64Gb
Все товары
Карты памяти 16Gb
Все товары
Карты памяти 8Gb
Все товары
Карты памяти 128Gb
Все товары
Карты памяти 2Gb
Все товары
Карты памяти 256Gb
Все товары
Карты памяти 4Gb
Все товары
Карты памяти 32Gb
Все товары
Карты памяти 400Gb
Все товары
Компьютерные аксессуарыКомпьютерные аксессуары
Акустика, колонки
Все товары
Диски компьютерные
Все товары
Игровые аксессуары, наборы
Все товары
Клавиатуры компьютерные
Все товары
Коврики компьютерные
Все товары
Прочие компьютерные аксессуары
Все товары
Мыши компьютерные
Все товары
Патч-корды, кабели
Все товары
Элементы питанияЭлементы питания
Батарейки
Все товары
Аккумуляторные батареи, зарядные устройства
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